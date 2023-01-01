Fireboy and Watergirl 2

Проведите Огня и Водяную девушку через загадочный храм света! Управляйте объектами на каждом уровне, чтобы расчистить себе путь. Вы можете перемещать зеркальные коробки, чтобы они отражали свет, и собирать плавающие драгоценные камни, зарабатывая очки. Работая в команде, проведите обоих персонажей через храм!

Веб-сайт: poki.com

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