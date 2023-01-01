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Rabbit Samurai

Rabbit Samurai

poki.com

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Rabbit Samurai — это игра на ловкость, созданная Mini Duck Games. Качайтесь, собирайте морковку и спасайте друзей! Ваша цель — найти и спасти маленьких мышей из мышеловки в волчьем логове на зеленой земле. Отправьтесь в эпическое приключение, где вы сможете продемонстрировать свои навыки ниндзя с помощью крюка и ловкости движений. Запускайте себя из ракетной пушки-ниндзя, собирайте морковь и кристаллы, избегайте опасных шипов и спасайте всех своих друзей-мышей! Используйте крюк - нажмите или удерживайте левую кнопку мыши. Кролик-самурай был создан Mini Duck Games. Играйте в другие казуальные игры Poki: Doctor Teeth и Street Ball Jam.

Веб-сайт: poki.com

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