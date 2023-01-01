Doctor Teeth 2 — это игра-симулятор на медицинскую тематику, созданная Mini Duck Games. Используйте различные инструменты для чистки и ухода за зубами ваших пациентов. Вы можете использовать значок стетоскопа, если вы застряли и вам нужна подсказка. Вы можете узнать больше о гигиене полости рта, наблюдая за веселой реакцией вашего пациента во время игры. Вы когда-нибудь хотели стать дантистом? Это ваш шанс пережить один день из жизни дантиста! Нажмите или щелкните любой инструмент, который вы видите на экране, чтобы оснастить его. Вы можете удерживать палец или кнопку мыши, чтобы применить инструмент к области, которую хотите обработать. Doctor Teeth 2 была создана Mini Duck Games. Играйте в другие игры на Poki: Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai и Street Ball Jam.

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