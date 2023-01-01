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Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

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Doctor Acorn 3 — платформер-головоломка, созданный Mini Duck Games. Помогите семье пингвинов слепить снеговика, собрав немного снега и безопасно проведя желудь через каждый уровень. Нажимайте на предметы, бросайте снежки и продолжайте преодолевать препятствия, пока не поможете всем пингвинам и не разблокируете все достижения! Избегайте врагов, таких как опасные кабаны, прежде чем они съедят Доктора Желудя. Хотите построить снеговика? Коснитесь или щелкните объект на уровне, чтобы взаимодействовать с ним. Убедитесь, что детали снеговика упадут вниз, чтобы пингвины могли упаковать его и отправить на южный полюс через почтовый ящик. Doctor Acorn 3 был создан Mini Duck Games. Играйте в другие игры Poki: Doctor Teeth 2, Doctor Teeth, Doctor Acorn 2, Fox Adventurer, Penalty Superstar, Rabbit Samurai и Street Ball Jam.

Веб-сайт: poki.com

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