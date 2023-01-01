Noob Hook — это основанная на физике игра на ловкость с блочной эстетикой. Ваша цель — добраться до финиша целым, не сталкиваясь с препятствиями и не попадая в ловушки. Перетащите и отпустите курсор или палец, чтобы выстрелить крюком и броситься вперед. Спрыгните с блока, за который вы держитесь, и выстрелите крюком в следующий блок. Промойте и повторяйте, пока не увидите клетчатое место. Постарайтесь собрать как можно больше монет, чтобы разблокировать новые крутые скины для своего персонажа. Не забудьте поделиться им с друзьями, чтобы узнать, кто быстрее завершит игру и станет чемпионом! Перетащите и отпустите курсор или палец, чтобы персонаж полетел вперед. Доберитесь до финиша, не сталкиваясь с препятствиями, чтобы успешно пройти уровень. Нуб Крюк был создан Vanorium. Играйте в другие платформеры-головоломки на Poki: Noob Archer и Noob Drive. Вы можете играть в Noob Hook бесплатно на Poki. В Noob Hook можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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