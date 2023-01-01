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Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

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Blumgi Castle — это игра на ловкость, в которой вы вооружаетесь различной взрывчаткой и специальным оружием, чтобы потопить врагов в воду. Взорвите своих врагов или разрушьте землю, на которой они стоят! Используйте индикатор вокруг вашего персонажа, чтобы прицелиться, удерживайте кнопку действия, чтобы установить интенсивность, и отпустите кнопку, чтобы обрушить бомбы на монстров. Вы успешно завершите уровень, если все существа на уровне будут побеждены. Каждые несколько уровней вы будете открывать нового крутого персонажа, поэтому обязательно играйте за каждого из них! Обязательно обратите внимание на специальное оружие вверху — там есть действительно интересные виды, такие как более крупные взрывы, циркулярная пила, динамит, лазерные лучи и даже знаменитый телепортирующийся баскетбольный мяч из его родственной игры Blumgi Ball! Не существует единственного правильного способа пройти уровень, так что смело создавайте разрушения и наслаждайтесь этой захватывающей игрой на ловкость в полной мере! Замок Блюмги был создан Blumgi, студией разработки игр, базирующейся во Франции. Играйте в их легендарные игры на ловкость на Poki: Blumgi Ball, Blumgi RocketВ Blumgi Castle можно играть бесплатно на Poki. В Blumgi Castle можно играть как на компьютере, так и на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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