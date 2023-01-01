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Castle Pals

Castle Pals

poki.com

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Castle Pals — это платформер в стиле ретро, ​​в котором два лучших друга должны штурмовать замок! У каждого из вас есть свои особые способности: либо сильный боец, либо изящный летчик. Пробираясь через замок, избегайте огненных шаров, гоблинов и многого другого. Испытайте себя, чтобы получить золото и пройти каждый уровень за определенное время! Сможете ли вы провести Castle Pals через все 40 насыщенных событиями уровней? Движение – клавиши со стрелками Атака – Z Castle Pals был создан Брэдом Эрккилой. Посмотрите другую их игру на Poki: Squish Machine.

Веб-сайт: poki.com

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