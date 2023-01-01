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Squish Machine

Squish Machine

poki.com

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Squish Machine — игра на ловкость, созданная Брэдом Эрккилой. В этой игре вам нужно лететь и нажать кнопку «Готово», прежде чем вы окажетесь между двумя горизонтальными ловушками с шипами. Нажимайте клавиши со стрелками несколько раз, чтобы левитировать и двигаться к кнопке, не касаясь ловушек. Собирайте монеты по пути, чтобы разблокировать крутых персонажей. Если вы предпочитаете испытания, есть также режим на время, в котором вы можете продемонстрировать свои летные навыки и похвастаться своим результатом. Давай, попробуй! Не нужно злиться на машину, когда есть кнопка для ее отключения. Перемещение — клавиши со стрелками, выбор — пробел, пауза — EscapeSquish Machine 2 была создана Брэдом Эрккилой. Играйте в другие казуальные игры Poki: Castle Pals, Flipchamps Dual Strike и Squish Machine.

Веб-сайт: poki.com

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