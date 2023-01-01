Hoppenhelm — это казуальная приключенческая игра, созданная BUN GUN. Вы — сэр Хоппенхельм, который затерялся в глубинах подземелья собственного замка Данкельбург. Вы должны прыгать, блокировать и пробивать себе путь к вершине, собирая как можно больше монет и богатств. Будьте осторожны с расчетом времени, потому что в этой игре пол действительно представляет собой лаву. Но не волнуйтесь, вы можете потратить заработанные монеты, чтобы сделать сэра Хоппенхельма сильнее и подвижнее. Кроме того, вы сможете разблокировать новых союзников с разными способностями или даже новым оружием. Сможете ли вы пробраться наверх? Продолжайте прыгать и не тратьте слишком много времени на подозрительные плитки. Атака — клавиша со стрелкой влево. Прыжок — клавиша со стрелкой вправо. Щит — клавиша со стрелкой вверх. Хоппенхельм разработан BUN GUN. Это их первая игра на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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