Dark Boy — это приключенческий 2D-платформер, разработанный Beedo Games. Помогите Темному Мальчику пройти потрясающие уровни в оттенках серого и используйте свои способности контролировать время, чтобы уничтожать темных монстров на своем пути. Монеты, которые вы собираете на каждом уровне, можно использовать для покупки новых и могущественных персонажей, таких как Желтый мальчик, Зеленый мальчик и Фиолетовый мальчик. Готовы ли вы исследовать мир, полный тьмы, и смело осветить свой путь? Как играть: Движение — клавиши со стрелками A/D / влево/вправо. Прыжок — клавиша со стрелкой W или вверх. Замедление времени — E или L. Атака — клавиша пробела. Переключение персонажа — Вопрос или вопрос об создателе: Dark Boy создан компанией Beedo Games. Играйте в другие захватывающие игры Poki: Base Defense, Mafia Wars, Clash of Tanks, Clash Of Armour, Tanko.io, Jelly Sokoban и Swingers.

Веб-сайт: poki.com

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