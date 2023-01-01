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Jelly Sokoban

Jelly Sokoban

poki.com

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Jelly Sokoban — красочная игра-головоломка, созданная Beedo Games. Вам нужно будет передвигать квадраты синего желе по всей головоломке, чтобы они оказались в правильном положении. Пройдите каждый уровень, чтобы перейти к следующей, более сложной головоломке! Играйте в Jelly Sokoban в Poki в своем браузере и бросьте вызов своему мозгу, разгадав около 600 головоломок! Элементы управления: Клавиши со стрелками - перемещайте желейные квадраты. Об создателе: Jelly Sokoban был создан компанией Beedo Games. Они известны такими играми, как Clash Of Armour, Clash of Tanks, Jelly Sokoban и Swingers.

Веб-сайт: poki.com

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