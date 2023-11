Pirates Merger — это симулятор слияния битв, в котором вам нужно выбирать между разными персонажами, чтобы объединиться и создать свою армию для осады врага. Выбирайте между классическими пиратами и летающими друзьями, чтобы объединиться и создать непобедимую армию. Командуйте своей армией и побеждайте врагов с помощью стратегического позиционирования и грубой силы! Используйте мышь, чтобы щелкнуть и перетащить союзников друг на друга, чтобы объединить их. На мобильном телефоне все, что вам нужно делать, это проводить пальцем по экрану! Pirates Merger создана Beedo Games. Посмотрите другие их игры на Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars и Tanko.io!

Веб-сайт: poki.com

