Horror Dungeon 3D — это страшная игра на выживание, в которой вы пытаетесь сбежать из жуткого замка. Вы оказались в ловушке темного, таинственного средневекового замка с лабиринтоподобными коридорами и запертыми дверями, которые можно открыть с помощью старинных ключей, валяющихся в замке, чтобы вы могли их найти. Полюбуйтесь красивой архитектурой, каменной кладкой, картинами и гобеленами, исследуя множество интересных и захватывающих комнат замка. Следите за желтыми ключами: вам понадобится 6 из них, чтобы избежать этого навязчиво красивого кошмара. И еще: замок не заброшен, и там скрываются страшные вещи! Если вы попали в опасную ситуацию, быстро воспользуйтесь фонариком, если хотите сбежать. Хватит ли вам смелости собрать все шесть ключей? Поделитесь Horror Dungeon 3D со своими друзьями, если вам слишком страшно играть в одиночку. Horror Dungeon 3D создана студией Laaya. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Horror Dungeon 3D бесплатно на Poki. В Horror Dungeon 3D пока можно играть только на вашем компьютере.

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