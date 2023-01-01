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Squish Run

Squish Run

poki.com

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Squish Run — это аркадный платформер, в котором вы позволяете своим мощным кулакам разбивать препятствия на своем пути и уклоняться от надвигающейся хлюпающей машины. Ваша цель — разбить все на своем пути, будь то монстр или кирпичная стена, чтобы избежать ужасной мягкой судьбы. Играйте в одиночку или кооперативно с другом локально, чтобы испытать эти стремительные острые ощущения. Собирайте монеты и тратьте их на открытие новых крутых и красочных персонажей. Сможете ли вы пройти каждый уровень в Squish Run? Движение — клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — клавиша со стрелкой вверх. Удар — M или пробел. Squish Run был создан Брэдом Эрккилой. Играйте в другие казуальные и занимательные головоломки Poki: Space Thing, Squish Machine, Castle Pals и Flipchamps Dual Strike. Вы можете играть в Squish Run бесплатно на Poki. В Squish Run можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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