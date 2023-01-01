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Flipchamps Dual Strike

Flipchamps Dual Strike

poki.com

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Flipchamps Dual Strike — это игра в жанре экшн для двух игроков, созданная Брэдом Эрккилой. В этом межгалактическом состязании вам нужно доказать свою состоятельность, продемонстрировав свою силу. Планеты проигравших будут уничтожены, поэтому вам нужно быть очень быстрыми. Прыгайте между платформами в четырех углах экрана, чтобы собрать энергию. Как только ваша сила заряжена, вы можете применить специальную атаку к противнику. Есть ли у вас все необходимое, чтобы выиграть это соревнование?Игрок 1Движение — WASDAttack — C и VИгрок 2Движение — клавиши со стрелкамиАтака — K и LFlipchamps Dual Strike создан Брэдом Эрккилой. Играйте в другие их игры на Poki: Castle Pals и Squish Machine.

Веб-сайт: poki.com

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