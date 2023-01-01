Super Fowlst — это игра в жанре экшн, созданная Томасом К. Янгом. Мир наводнен демонами, и вы единственная курица, которая может их остановить... Как, спросите вы? Конечно же, врезавшись в них головой вперед. Уклоняйтесь от пуль, раздавливайте монстров, собирайте добычу, промойте и повторите! Вас ждут обширные процедурно генерируемые этапы, которые нужно победить, огромные боссы, которых нужно победить, а также всевозможные гаджеты и штуковины, с которыми можно взаимодействовать. Мы упоминали 30 разблокируемых персонажей?! Не забудьте обменять свое сокровище на крутые способности, такие как яичные бомбы и ракеты, чтобы вы могли по-настоящему показать этим демонам, кто здесь хозяин! Нажмите, чтобы прыгать в воздухе и атаковать врагов. Super Fowlst создан Томасом К. Янгом. Это их первая игра на Poki!

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