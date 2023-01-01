Daily Dadish — это платформер, в котором вы — папочка-редис, который отвечает за поиск ваших детей. Прыгайте и преодолевайте препятствия, чтобы воссоединиться со своими детьми, чего бы это ни стоило. Что делает эту игру такой особенной, так это тот факт, что каждый день вы будете находить новый уровень, в отличие от предыдущих игр Dadish. Вас ждут 365 уникальных уровней, созданных вручную, и множество сюрпризов. Благодаря 10 открываемым персонажам и фирменному саундтреку сериала вам никогда не будет скучно играть в эту игру. Готовы ли вы к отцовскому приключению, которое продлится целый год? Движение — WASD или клавиши со стрелками. Прыжок — пробел. Daily Dadish создан Томасом К. Янгом, разработчиком игр из Новой Зеландии. Играйте в другие их игры на Poki: Dadish, Dadish 2, Dadish 3, Fowlst, Super Fowlst и Super Fowlst 2. Вы можете играть в Daily Dadish бесплатно на Poki. В Daily Dadish можно играть на компьютере, телефоне и планшете.

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