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Daddy Long Legs

Daddy Long Legs

poki.com

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Думаете, ходить – это легко? Приготовьтесь к испытаниям в онлайн-игре Daddy Long Legs на Poki! Цель проста: заставить папу (или лошадь) пройти как можно дальше. Зарабатывайте монеты и наборы, чтобы разблокировать новые наряды, которые будут стильными и изящными. Daddy Long Legs на Poki обязательно развлечет вас реалистичными лицами и веселым игровым процессом. Посмотрите, как далеко вы сможете зайти в онлайн-игре Daddy Long Legs. Управление: Космос - прогулка.

Веб-сайт: poki.com

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