Tap Roller — это игра-головоломка, в которой вам нужно нажимать на экран, чтобы переворачивать лабиринт. Продолжайте поворачивать, чтобы забить все мячи в ворота! Tap Roller был создан Киемурой. Цель проста: поворачивайте лабиринт, чтобы перемещать шарики. Постарайтесь собрать их всех в цель, чтобы перейти на следующий уровень. Но будьте осторожны: если вы позволите шарику умереть в одном раунде, на следующем уровне у вас будет на один меньше. Продолжайте поворачивать, избегайте бомб и лазеров, используйте пружины и посмотрите, как далеко вы сможете зайти! Не забудьте разблокировать новых персонажей и темы, собирая монеты! Управление: Кликните – поверните лабиринт. О создателе: Tap Roller был создан компанией Kiemura из Финляндии. Он также является создателем Piranh.io, Picky Package и Jumparound, которые станут его следующей игрой.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tap Roller, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.