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Picky Package

Picky Package

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Picky Package — это онлайн-веб-игра, цель которой — доставлять посылки, избегая каких-либо препятствий. Играйте на различных крутых уровнях, где вам нужно доставить свои посылки. Будьте осторожны со всеми препятствиями, которые встанут на вашем пути, такими как автомобили, разрушающиеся мосты и т. д. Обязательно собирайте бонусы, которые дадут вам преимущество. И не забудьте собрать несколько монет, чтобы разблокировать множество удивительных персонажей. Управляйте дроном, управляйте полем для регби и пересекайте шоссе, чтобы в конечном итоге стать доставщиком посылок номер один! Нажмите - двигатьсяPicky Package был создан Kiemura. Он также является создателем Tap Roller, Piranh.io и Jumparound, который станет его следующей игрой. ООН

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Picky Package, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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