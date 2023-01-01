Picky Package — это онлайн-веб-игра, цель которой — доставлять посылки, избегая каких-либо препятствий. Играйте на различных крутых уровнях, где вам нужно доставить свои посылки. Будьте осторожны со всеми препятствиями, которые встанут на вашем пути, такими как автомобили, разрушающиеся мосты и т. д. Обязательно собирайте бонусы, которые дадут вам преимущество. И не забудьте собрать несколько монет, чтобы разблокировать множество удивительных персонажей. Управляйте дроном, управляйте полем для регби и пересекайте шоссе, чтобы в конечном итоге стать доставщиком посылок номер один! Нажмите - двигатьсяPicky Package был создан Kiemura. Он также является создателем Tap Roller, Piranh.io и Jumparound, который станет его следующей игрой. ООН

Веб-сайт: poki.com

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