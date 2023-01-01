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Pogo Run

Pogo Run

poki.com

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Pogo Run — это игра, в которой вам предстоит соревноваться с другими игроками на своем пого-стике! Обязательно уклоняйтесь от всех препятствий, которые встречаются на вашем пути, и опередите четырех других игроков до финиша. Гонки в Pogo Run основаны на системе на выбывание. Если вы финишируете последним, игра окончена. В каждом раунде (всего 4) выбывает последний игрок. Не финишируйте последним в первых трех играх и выиграйте последний раунд, чтобы выиграть трофей! В конце каждого уровня есть цель, которую вы можете поразить, чтобы заработать дополнительные очки. Выиграйте все свои игры, заработайте все призы и станьте лучшим игроком в Pogo Run! Двигайтесь - кликайте / стрелкиPogo Run был создан Kiemura из Финляндии. Киемура известен такими играми, как Piranh.io, Tap Roller, Jumparound и Picky Package.

Веб-сайт: poki.com

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