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Casual Cube

Casual Cube

poki.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

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Casual Cube — это стилизованный и сложный платформер-головоломка, в котором вам предстоит полагаться на свои инстинкты, чтобы выжить. Пристегнитесь и позвольте Casual Cube отправиться в захватывающее путешествие! Не забывайте подбирать бонусы на своем пути и помните о сюрпризах! Прыгайте влево или вправо, чтобы перейти на сцену, которая откроет бесчисленные препятствия и возможности. Влево — A или клавиша со стрелкой влево. Вправо — D или стрелка вправо. KeyCasual Cube был создан Акосом Маковичем. Он также создал Papery Planes и Air Hockey Championship Deluxe на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Casual Cube, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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