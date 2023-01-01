Casual Cube — это стилизованный и сложный платформер-головоломка, в котором вам предстоит полагаться на свои инстинкты, чтобы выжить. Пристегнитесь и позвольте Casual Cube отправиться в захватывающее путешествие! Не забывайте подбирать бонусы на своем пути и помните о сюрпризах! Прыгайте влево или вправо, чтобы перейти на сцену, которая откроет бесчисленные препятствия и возможности. Влево — A или клавиша со стрелкой влево. Вправо — D или стрелка вправо. KeyCasual Cube был создан Акосом Маковичем. Он также создал Papery Planes и Air Hockey Championship Deluxe на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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