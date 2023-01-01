Angry Zombie — сумасшедший 2D-шутер. Вы зомби на платформе, а люди и медведи атакуют вас слева и справа! Стреляйте в них, идя в их направлении, направляя на них пистолет. Чтобы сделать игровое поле еще более беспокойным, вас бомбардируют метеоритами и падающими с неба людьми. Попробуйте установить новый рекорд, и по пути вы будете вознаграждены улучшениями оружия. Хватайте звезды, падающие с неба, чтобы получить дополнительные очки. Чем больше звезда, тем больше очков вы получите. Какой у вас рекорд? Идите и стреляйте влево-влево. Идите и стреляйте вправо-вправо. Angry Zombie создан Ароном Зоммером. Он также известен благодаря фильмам Supergun и Eagle Ride.

Веб-сайт: poki.com

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