WebCatalog
Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Angry Zombie в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Angry Zombie — сумасшедший 2D-шутер. Вы зомби на платформе, а люди и медведи атакуют вас слева и справа! Стреляйте в них, идя в их направлении, направляя на них пистолет. Чтобы сделать игровое поле еще более беспокойным, вас бомбардируют метеоритами и падающими с неба людьми. Попробуйте установить новый рекорд, и по пути вы будете вознаграждены улучшениями оружия. Хватайте звезды, падающие с неба, чтобы получить дополнительные очки. Чем больше звезда, тем больше очков вы получите. Какой у вас рекорд? Идите и стреляйте влево-влево. Идите и стреляйте вправо-вправо. Angry Zombie создан Ароном Зоммером. Он также известен благодаря фильмам Supergun и Eagle Ride.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Angry Zombie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Zombie Derby: Pixel Survival

Zombie Derby: Pixel Survival

poki.com

Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

poki.com

Zombie Derby

Zombie Derby

poki.com

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Cat Gunner: Super Zombie Shoot

Cat Gunner: Super Zombie Shoot

poki.com

Eagle Ride

Eagle Ride

poki.com

Gun Fu: Stickman 2

Gun Fu: Stickman 2

poki.com

Supergun

Supergun

poki.com

Zombie Derby: Blocky Roads

Zombie Derby: Blocky Roads

poki.com

Zombie Outbreak Arena

Zombie Outbreak Arena

poki.com

Smoots Pinball Zombie

Smoots Pinball Zombie

poki.com

Bubble Shots

Bubble Shots

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности