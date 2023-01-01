Supergun — это космическая игра, в которой вы летите на космическом корабле через космическое пространство, уклоняясь от всех метеоритов и других объектов на своем пути. Что бы вы ни делали, избегайте красных квадратов! Управляйте своим космическим кораблем и стремитесь безопасно провести свой корабль в космосе. Ваш корабль движется и стреляет автоматически, вы просто управляете движениями влево и вправо. Это может показаться простым, но ваш корабль быстро наберет скорость! Попробуйте побить свой рекорд раунд за раундом. Стрелки влево/вправо — управление Суперганом создал Арон Зоммер. Он также создал аналогичные Eagle Ride и Angry Zombie.

Веб-сайт: poki.com

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