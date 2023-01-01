Eagle Ride — это динамичная игра на ловкость. Вы сидите на спине орла, летящего через лес. Старайтесь не врезаться в деревья или другие столбы, иначе ваша птица не выживет. Пробирайтесь сквозь деревья и установите высокий балл! На выбор есть три режима: классический, сумасшедший и хардкорный. Вы можете собирать драгоценные камни, чтобы разблокировать особую способность вашего орла. В игре присутствует динамичный саундтрек, который соответствует динамичному действию на экране. Сможете ли вы установить высокий балл? Управляйте стрелкой влево - влево. Управляйте стрелкой вправо - вправо. Eagle Ride создан Ароном Зоммером, который также известен своими играми Supergun и Angry Zombie на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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