WebCatalog
Eagle Ride

Eagle Ride

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Eagle Ride в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Eagle Ride — это динамичная игра на ловкость. Вы сидите на спине орла, летящего через лес. Старайтесь не врезаться в деревья или другие столбы, иначе ваша птица не выживет. Пробирайтесь сквозь деревья и установите высокий балл! На выбор есть три режима: классический, сумасшедший и хардкорный. Вы можете собирать драгоценные камни, чтобы разблокировать особую способность вашего орла. В игре присутствует динамичный саундтрек, который соответствует динамичному действию на экране. Сможете ли вы установить высокий балл? Управляйте стрелкой влево - влево. Управляйте стрелкой вправо - вправо. Eagle Ride создан Ароном Зоммером, который также известен своими играми Supergun и Angry Zombie на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Eagle Ride, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Flappy Bird

Flappy Bird

poki.com

Angry Zombie

Angry Zombie

poki.com

Supergun

Supergun

poki.com

Drill Up

Drill Up

poki.com

Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

Survival Express

Survival Express

poki.com

Toy Car Simulator

Toy Car Simulator

poki.com

Pucks.io

Pucks.io

pucks.io

Rocket Road

Rocket Road

poki.com

Stick Veterans

Stick Veterans

poki.com

Double Dodgers

Double Dodgers

poki.com

Super Planet Fun Time

Super Planet Fun Time

poki.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности