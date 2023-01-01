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Zombie Derby: Blocky Roads

Zombie Derby: Blocky Roads

poki.com

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Zombie Derby: Blocky Roads — это игра в жанре экшн, сочетающая в себе вождение, зомби и разрушения. Опасный постапокалиптический мир кишит зомби, и только самые смелые и опытные водители и самые стойкие выжившие останутся в живых. Отправляйтесь убивать зомби на своей машине и очищайте свой путь от мусора и врагов. Вы должны следить за уровнем топлива, иначе ваша машина выйдет из строя на среднем уровне. Зарабатывайте деньги и тратьте их на новые брутальные автомобили, большие пушки и оптимизации транспортных средств. Давай, поиграй! Сможете ли вы закончить все этапы с 3 звездами? Ускорение — с помощью стрелок вверх / вверх. Стрельба из пистолета — пробел. Использование нитро — левый Shift. Наклон вперед/назад — клавиши со стрелками A/D или влево/вправо. Zombie Derby: Blocky Roads создана Brinemedia. Ознакомьтесь с другими их динамичными играми на Poki: Zombie Derby, Zombie Derby 2 и Zombie Derby: Pixel Survival.

Веб-сайт: poki.com

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