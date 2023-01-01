Zombie Derby 2 — это кровавая и динамичная гоночная игра, созданная Brinemedia. Зарабатывайте деньги, чтобы модернизировать свою машину и победить еще больше зомби! Сыграйте в Zombie Derby 2 на Poki и помогите спасти планету от полчищ нежити. Экономьте топливо, отпуская педаль газа во время прыжка. Играйте в Zombie Derby 2 бесплатно в своем браузере уже сегодня.

Веб-сайт: poki.com

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