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Zombie Rush

Zombie Rush

poki.com

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Zombie Rush — это экшен-игра в стиле рогалик, в которой вы можете играть за разных героев и пробиваться сквозь волны зомби! Каждый герой приносит на поле битвы свои способности, и вы можете усилить эти способности, используя драгоценные камни, которые вы зарабатываете, убивая зомби. Вооружившись автоматическим огнестрельным оружием, вам нужно вести бой, быстро передвигаясь, чтобы не получить урона! Продолжая сражаться, вы станете сильнее, откроете новые способности и улучшите свои особые навыки. Чем больше вы играете, тем сложнее становится игра со все более опасными зомби. Пришло время проверить свои навыки и смелость!

Веб-сайт: poki.com

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