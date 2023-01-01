Cursed Treasure возвращается с новым пакетом уровней! Cursed Treasure Level Pack — это игра в жанре Tower Defense, в которой вы играете за злого повелителя. Защитите свои драгоценные камни от волн героев с помощью потрясающих улучшаемых башен, новых навыков и разрушительных заклинаний на 15 новых уровнях! Переигрывайте уровни, чтобы получить «блестящие» очки и открыть множество новых навыков! В игре Tower Defense волны врагов атакуют ваш замок. Вам предстоит строить башни с особыми способностями, чтобы защитить свой замок и свои сокровища. Используйте мышь, чтобы выбрать, какие башни вы хотите построить и где их разместить. Пакет уровней Cursed Treasure был создан Iriysoft и представляет собой новую часть серии Cursed Treasure.

Веб-сайт: poki.com

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