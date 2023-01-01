IZOWAVE — Build and Defend — это стратегическая игра, предлагающая задачу выживания в условиях беспощадных волн атак в обширном открытом мире! Выберите карту и режим и отправляйтесь в приключение вместе со своим помощником, сталкиваясь со все более могущественными врагами и атаками. Стройте башни для атаки, генераторы ресурсов, стены для защиты, боеприпасы для перезарядки боеприпасов, усилители для повышения эффективности башни и многое другое. Улучшайте характеристики себя и своего помощника, исследуйте территорию, собирайте драгоценные камни и сохраняйте свой прогресс в любой момент! Как долго вы сможете продержаться в опасном мире?

Веб-сайт: poki.com

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