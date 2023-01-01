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King Rugni

King Rugni

poki.com

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King Rugni — игра в жанре Tower Defense, созданная Ravalmatic. Эта игра ставит вас на место дурацкого монарха-карлика. Разверните свои башни на поле и создайте неприступную систему обороны. Здесь есть открываемые и улучшаемые башни, множество разных врагов, 5 различных областей и 30 уровней. Готовы ли вы к этому захватывающему приключению, ваша милость? Нажмите на турели, чтобы активировать их. Король Ругни создан компанией Ravalmatic. Играйте в другие их игры бесплатно на Poki: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks и Basket-champ.

Веб-сайт: poki.com

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