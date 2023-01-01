Classic Minesweeper

Классический Сапер создан компанией Ravalmatic. Готовы ли вы к новой карьере разминщика? Начните с легкой маленькой доски, а как только вы освоитесь с механикой, переходите к более жестким доскам, заполненным десятками мин. Плитки, на которые вы нажимаете, будут показывать вашу текущую близость к ближайшей шахте с номером. Имея эту информацию, тщательно продумайте свой ход и постарайтесь не взорваться! Плитки, на которые вы нажмете, покажут вашу текущую близость к ближайшей мине. Продолжайте нажимать на плитки, пока не очистите доску от мин. Классический Сапер создан компанией Ravalmatic. Играйте в другие их игры бесплатно на Poki: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks и Basket-champ.

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