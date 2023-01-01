Gun Master 2 — потрясающий симулятор стрельбища от Craneballs Studio. Вы когда-нибудь хотели знать, из каких частей состоит пистолет? И какие детали вы можете модернизировать, чтобы улучшить свое оружие разными способами? Находите, настраивайте и улучшайте свое любимое оружие! Затем попрактикуйтесь в стрельбе в тире по нескольким движущимся мишеням. Зарабатывайте больше денег, чтобы пополнить свою коллекцию оружия и будьте готовы ко всему, что встретится на вашем пути. От пистолетов до штурмовых винтовок, пулеметов и многого другого — вы можете полностью настроить и дополнить свою коллекцию оружия в Gun Master 2. Создайте совершенный арсенал, чтобы доказать, что вы — мастер оружия. Управление: Мышь — цельтесь и нажимайте, чтобы стрелятьО создателе :Gun Master 2 создан студией Craneballs Studio, базирующейся в Чехии. Они также являются создателями игр Bomb Hunters, Overkill 3, Fling Fighters и многих других!

Веб-сайт: poki.com

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