Puppet Master — это потрясающий разрушительный кликер, созданный FreezeNova. Puppet Master отлично подходит для снятия стресса или в те дни, когда вам просто хочется что-нибудь бросить, Puppet Master позволяет вам выразить свое разочарование игрушечной марионеткой, используя широкий спектр различного оружия. Хотите бросить нож, выстрелить из пулемета или запустить ракету? Все это возможно в Puppet Master на Poki! Разблокируйте больше оружия, наносите больше урона и докажите, кто настоящий Хозяин Марионеток в этой насыщенной действиями игре о тряпичных куклах! Элементы управления: Мышь — нажмите, чтобы стрелять/бросить оружие. О создателе: Хозяин Марионеток создан FreezeNova. Они также являются создателями Masked Forces, Masked Shooters и многого другого.

Веб-сайт: poki.com

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