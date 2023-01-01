WebCatalog

Mad Scientist Clicker: Idle Crazy Inc

Mad Scientist Clicker: Idle Crazy Inc

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Играть онлайн

Веб-сайт: poki.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Mad Scientist Clicker: Idle Crazy Inc в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Mad Scientist Clicker: Idle Crazy Inc is a clicker game where you need to run an evil corporation and defend it from relentless robbers! As the newly appointed director, you have various rooms within the company that generate revenue. To safeguard these coins from robbery, you must assign one security guard to each room. These security guards are crazy creatures from your company with unique powers. Use the rewards earned from successfully beating robbers to upgrade your guards. Fight together with your guard and click on enemies to cause damage. The more battles you engage in, the stronger your company becomes! Are you prepared to manage and defend your evil corporation?

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Mad Scientist Clicker: Idle Crazy Inc, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Обзор

WebCatalog Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium
TextVocal
TextVocal

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.