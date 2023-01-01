Taming.io — Собирайте ресурсы, чтобы построить себе убежище и подготовиться к ночлегу. Разблокируйте оружие, чтобы защитить себя от враждебных существ и других игроков. Приручайте животных, которые помогут вам защитить себя.

Веб-сайт: taming.io

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