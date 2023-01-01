Idle Zoo Safari Rescue — это игра в режиме ожидания, в которой вы сможете управлять собственным зоопарком, наполненным очаровательными животными сафари! Начав со слона, вы сможете разблокировать разнообразных животных, включая попугаев, волков, медведей и других невероятных сюрпризов из загадочных африканских сафари. Улучшайте способности своих животных и держите их сытыми. Чем больше вы вкладываете, тем больше вы заработаете! Знаешь, что самое лучшее? Вы даже можете отпустить своих животных, чтобы получить больше зеленых сил и разблокировать еще больше улучшений! Готовы ли вы окунуться в дикий мир сафари?

Веб-сайт: poki.com

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