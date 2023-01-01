Idle Farming Business — это игра в режиме ожидания, в которой вы возьмете под свой контроль симпатичный участок земли и построите собственную ферму! У вас есть масса разных овощей, которые вы можете выращивать и расширять свой бизнес! От простых картофеля и моркови до более интересных редиски и свеклы. Вы даже получите свой собственный участок клубники! Как только вы начнете немного насыщаться на ферме, вы сможете собрать весь свой урожай, чтобы получить бонусный множитель и получить еще больше денег от следующей партии!

Веб-сайт: poki.com

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