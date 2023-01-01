Doggo Clicker — это игра-кликер, в которой вам нужно щелкать по своей собаке, чтобы сделать ее счастливее! Есть множество различных улучшений, которые вы можете получить, чтобы увеличить количество кликов — от простой бумажной мыши до Собачьего бога! Вы также можете приобрести для собаки крутые аксессуары, например, корону на голову или туфли на лапы! Как только вы достигнете 100-го уровня, вы сможете престижно зарабатывать еще больше монет коры за клик, чтобы стать сильнее! Посмотрим, как ты и твой друг возьмете верх!

Веб-сайт: poki.com

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