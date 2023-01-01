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Blobby Clicker

Blobby Clicker

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Веб-сайт: poki.com

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Blobby Clicker — это игра-кликер, в которой вы вырастите своего собственного Блобби! Блобби может выглядеть дружелюбным персонажем, но нажатие на него постепенно разозлит его. Чем больше злится Блобби и чем больше вы нажимаете на него, тем больше денег вы зарабатываете. Вы можете использовать эти деньги для покупки обновлений для вашего Blobby, чтобы сделать каждый клик еще более ценным. Чем больше вы нажимаете на Блобби, тем больше предметов вы открываете для него. Вы можете получить разные виды меха, классные шапки и получить доступ к различным локациям, в которых будет жить Блобби. Сможете ли вы вырастить настоящего Блобби?

Веб-сайт: poki.com

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