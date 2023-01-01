WebCatalog
Cookie Clicker

Cookie Clicker

orteil.dashnet.org

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Cookie Clicker в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Оригинальная игра в режиме ожидания, в которой вы будете печь печенье, чтобы управлять вселенной! Это официальное приложение Cookie Clicker от Orteil & Opti. Не принимайте заменителей!

Веб-сайт: orteil.dashnet.org

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cookie Clicker, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Cookie Run: Kingdom

Cookie Run: Kingdom

now.gg

Idle Miner

Idle Miner

poki.com

Relmz2.io

Relmz2.io

relmz2.io

Idle Gang

Idle Gang

poki.com

Monster Mash

Monster Mash

poki.com

RotateZ

RotateZ

poki.com

Survival Builder

Survival Builder

poki.com

Kiwi Clicker

Kiwi Clicker

poki.com

FlowZ

FlowZ

poki.com

Idle Success

Idle Success

poki.com

SlashZ

SlashZ

poki.com

Idle Mining Empire

Idle Mining Empire

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности