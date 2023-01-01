Оригинальная игра в режиме ожидания, в которой вы будете печь печенье, чтобы управлять вселенной! Это официальное приложение Cookie Clicker от Orteil & Opti. Не принимайте заменителей!

Веб-сайт: orteil.dashnet.org

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