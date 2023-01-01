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Cookie Master

Cookie Master

poki.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Cookie Master — это игра-симулятор, в которой вы разрабатываете и украшаете различные типы файлов cookie и продаете их своим клиентам. Попробуйте подавать творения, соответствующие пожеланиям клиентов, и вы в кратчайшие сроки станете выдающимся мастером печенья! По мере вашего продвижения в игре вы получите доступ к более совершенным инструментам, позволяющим еще больше персонализировать свои десерты. Наденьте шляпу шеф-повара и возьмите все кухонные принадлежности, потому что Cookie Master — лучший способ приготовить печенье вашей мечты, не испортив настоящую кухню. Развлекайтесь и не забудьте показать друзьям свои потрясающие творения! Используйте курсор мыши, чтобы выбирать, перетаскивать и перемещать объекты. Cookie Master создан FOMO Games. Посмотрите другие их игры Doctor Hero, Perfect Peel и Screw Factory на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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