Cookie Master — это игра-симулятор, в которой вы разрабатываете и украшаете различные типы файлов cookie и продаете их своим клиентам. Попробуйте подавать творения, соответствующие пожеланиям клиентов, и вы в кратчайшие сроки станете выдающимся мастером печенья! По мере вашего продвижения в игре вы получите доступ к более совершенным инструментам, позволяющим еще больше персонализировать свои десерты. Наденьте шляпу шеф-повара и возьмите все кухонные принадлежности, потому что Cookie Master — лучший способ приготовить печенье вашей мечты, не испортив настоящую кухню. Развлекайтесь и не забудьте показать друзьям свои потрясающие творения! Используйте курсор мыши, чтобы выбирать, перетаскивать и перемещать объекты. Cookie Master создан FOMO Games. Посмотрите другие их игры Doctor Hero, Perfect Peel и Screw Factory на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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