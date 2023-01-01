Woodcraft — это игра-симулятор, в которой вам предстоит самостоятельно работать с деревом! Вырежьте подходящий кусок дерева и покрасьте его распылительной краской, чтобы создать свои собственные уникальные творения. Продайте свою работу тому, кто предложит самую высокую цену, и купите новые крутые шлифовальные машины, дрели и распылители! Удерживайте левую кнопку мыши, чтобы использовать выбранный инструмент. О создателе: Woodcraft был создан Fomo Games. Это их пятая игра на Poki после Doctor Hero, Screw Factory, Perfect Peel и Cookie Master.

Веб-сайт: poki.com

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