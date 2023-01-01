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Doctor Hero

Doctor Hero

poki.com

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Doctor Hero — это хирургическая игра, в которой вы начинаете в качестве интерна в больнице и повышаете свой ранг, чтобы стать врачом или хирургом. Ставьте диагноз своим пациентам, осматривайте их конечности, выявляйте их недуги и болезни, оперируйте их и в конечном итоге станьте самым успешным хирургом в мире! Готовы ли вы вылечить мир, Доктор Герой? Используйте медицинские инструменты, используя левую кнопку мыши. Перетащите и переместите курсор, когда будет предложено. Использование — левая кнопка мышиDoctor Hero создан FOMO Games. Играйте в другие их игры-симуляторы на Poki бесплатно: Perfect Peel, Screw Factory, Cookie Master и Woodcraft.

Веб-сайт: poki.com

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