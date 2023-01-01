Hospital Series: Doctor Rugby — это забавная игра-симулятор, в которой вы станете хирургом и врачом в этой серии мини-игр, где вам придется иметь дело с смехотворно абсурдными медицинскими ситуациями, возникающими в команде по регби. Залачивайте раны, удаляйте предметы, удаляйте прыщи, задевайте шрамы сосисками (?) и многое другое. Сможете ли вы пройти все уровни? Используйте мышь или палец, чтобы взаимодействовать с пациентом или использовать любые медицинские инструменты. Серия «Больница: Доктор Регби» была создана WeDoYouPlay. Играйте в другие их игры на Poki: Nonogram, Words Emoji и Sugar Eyes. Вы можете играть в Hospital Series: Doctor Rugby в браузере или на мобильном телефоне, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

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