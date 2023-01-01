WebCatalog
Hospital Series: Doctor Rugby

Hospital Series: Doctor Rugby

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Hospital Series: Doctor Rugby в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Hospital Series: Doctor Rugby — это забавная игра-симулятор, в которой вы станете хирургом и врачом в этой серии мини-игр, где вам придется иметь дело с смехотворно абсурдными медицинскими ситуациями, возникающими в команде по регби. Залачивайте раны, удаляйте предметы, удаляйте прыщи, задевайте шрамы сосисками (?) и многое другое. Сможете ли вы пройти все уровни? Используйте мышь или палец, чтобы взаимодействовать с пациентом или использовать любые медицинские инструменты. Серия «Больница: Доктор Регби» была создана WeDoYouPlay. Играйте в другие их игры на Poki: Nonogram, Words Emoji и Sugar Eyes. Вы можете играть в Hospital Series: Doctor Rugby в браузере или на мобильном телефоне, не устанавливая и не загружая ничего бесплатно на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hospital Series: Doctor Rugby, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Hospital Stories: Doctor Rugby

Hospital Stories: Doctor Rugby

poki.com

Hospital Stories: Doctor Soccer

Hospital Stories: Doctor Soccer

poki.com

Hospital Stories: Doctor Basketball

Hospital Stories: Doctor Basketball

poki.com

Doctor Hero

Doctor Hero

poki.com

Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

Doctor Teeth 2

Doctor Teeth 2

poki.com

Doctor Acorn 2

Doctor Acorn 2

poki.com

Funny Eye Surgery

Funny Eye Surgery

poki.com

Doctor Acorn 3

Doctor Acorn 3

poki.com

GoBattle

GoBattle

poki.com

Yummy Hotdog

Yummy Hotdog

poki.com

Pink

Pink

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности