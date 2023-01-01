Perfect Peel — это игра-симулятор, в которой вы сможете насладиться чисткой фруктов и овощей, не пачкая при этом рук. У вас есть выбор, состоящий из сотен фруктов, овощей и особых предметов, которые вы можете разблокировать и очистить. Вы также заработаете очки, которые сможете потратить, чтобы разблокировать новые режущие инструменты. Perfect Peel подарит вам максимальное удовольствие и расслабление от пилинга. Идите вперед и очистите все, что бросает вам эта игра! Peel — (удерживайте) левую кнопку мыши. Perfect Peel создан FOMO Games. Играйте в другие их игры-симуляторы на Poki бесплатно: Doctor Hero, Screw Factory, Cookie Master и Woodcraft.

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