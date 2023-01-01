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Pop It Master

Pop It Master

poki.com

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Pop It Master — расслабляющая онлайн-игра-головоломка. Игра основана на знаменитых игрушках-непоседах Pop It. В этой игре ваша цель — нажать на попиты, чтобы они лопнули и разблокировали красочную игрушку. Будьте внимательны: лопните каждый пузырь и ничего не оставьте после себя! Если вы соберете всю коллекцию из 80 игрушек-непосед, вы сможете разблокировать секретный режим. Готовы ли вы получить удовольствие от цифровой поп-музыки? Идите вперед и наслаждайтесь реалистичными успокаивающими звуками и ощущениями, которые может предложить Pop It Master! Pop — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши. Pop It Master создан Rad Brothers. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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