Pop It Master — расслабляющая онлайн-игра-головоломка. Игра основана на знаменитых игрушках-непоседах Pop It. В этой игре ваша цель — нажать на попиты, чтобы они лопнули и разблокировали красочную игрушку. Будьте внимательны: лопните каждый пузырь и ничего не оставьте после себя! Если вы соберете всю коллекцию из 80 игрушек-непосед, вы сможете разблокировать секретный режим. Готовы ли вы получить удовольствие от цифровой поп-музыки? Идите вперед и наслаждайтесь реалистичными успокаивающими звуками и ощущениями, которые может предложить Pop It Master! Pop — коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши. Pop It Master создан Rad Brothers. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pop It Master, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.