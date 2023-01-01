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Logic Master 1

Logic Master 1

poki.com

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Logic Master 1 — это игра на мышление, в которой вам будут предложены различные каверзные головоломки и загадки, которые проверят ваш мозг и заставят мыслить нестандартно. За красивой рисованной графикой и веселой музыкой скрывается множество каверзных вопросов! Это не те вопросы, которые вы видите каждый день, поэтому хорошенько подумайте, прежде чем на них отвечать! Даже если вы чувствуете, что знаете ответ, вам следует прочитать вопрос еще раз, потому что игра может потребовать от вас подумать с другой точки зрения. Все они созданы для тренировки вашей памяти, внимания и способности мыслить нестандартно! Это может даже помочь вам улучшить вашу память, зрительную обработку, а также улучшить координацию формы и цвета поезда! Игра также оценит, насколько быстро и эффективно вы отвечаете на эти вопросы, чтобы вы могли определить, как игра оценивает ваш показатель внимания. Не забывайте, что вы всегда можете получить подсказку, если застряли на уровне! Вам не обязательно иметь высокий IQ или быть таким гением, как Эйнштейн, чтобы преуспеть в этой игре, но мы рекомендуем вам играть в нее, даже если вы гений! Нажмите или коснитесь ответа на экране, чтобы выбрать его. Мастер логики 1 был создан Unico Studio. Это люди, создавшие такие легендарные игры-головоломки, как Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories, Brain Test 3: Tricky Quests, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word и Word MonstersYou. Вы можете играть в Logic Master 1 бесплатно на Poki. В Logic Master 1 можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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