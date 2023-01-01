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Who Is?

Who Is?

poki.com

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Кто? — игра-головоломка, созданная Unico Studio. Это веселая игра-загадка, которая предлагает вам более сотни сложных сценариев, и вам придется мыслить нестандартно, чтобы их решить. Каждый уровень приносит что-то новое, поэтому вам никогда не будет скучно. Существуют сценарии, основанные на выборе, такие как «Кто такой самозванец?» или «Кто лжет?», но есть и загадки, где нужно найти спрятанный предмет, и многое другое. Вы можете воспользоваться справочной системой, если застряли и даже пропустили уровни. Кто веселится? Вы, если играете в эту игру и делитесь ею со своими друзьями. Нажмите или коснитесь объектов в игре, чтобы взаимодействовать с ними. Попытайтесь изучить все, пока не найдете подсказку, которая поможет вам решить загадку. Если вы застряли, воспользуйтесь кнопками внизу страницы, чтобы обратиться за помощью. Кто? создан Unico Studio. Играйте в другие игры Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Brain Test 2: Tricky Stories Word City Crossed, Word City Uncrossed, Word Monsters и 4 картинки 1 слово

Веб-сайт: poki.com

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