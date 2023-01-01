Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Кто? 2 Brain Puzzle & Chats — игра-головоломка, в которой вам нужно находить подсказки посредством разговоров с различными персонажами. Как продолжение веселой игры-загадки «Кто такой?» , на этот раз Кто? 2 предлагает более сотни сложных сценариев. Чтобы добиться успеха, вы должны задавать правильные вопросы, собирать полезную информацию и готовить умные ответы! Найти подсказки недостаточно! Вам также необходимо мыслить нестандартно, чтобы решить все вопросы. Умеете ли вы общаться с людьми, находить подсказки и разгадывать головоломки? Это ваша игра!

Веб-сайт: poki.com

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